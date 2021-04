रविवार को साउथ अफ्रीका के खेले गए दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तन के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) अपने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे कि यहां अफ्रीकी टीम के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) ने एक मौके पर ‘चीटिंग’ कर दी और जमां को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा. जमां 155 गेंदों में 193 रन बना चुके थे. Also Read - SA vs PAK: पाकिस्तान के काम नहीं आया Fakhar Zaman का डैडी हंड्रेड, साउथ अफ्रीका जीता

पाकिस्तान की पारी की आखिरी ओवर जारी था और उसे 342 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहा पाकिस्तान जीत से 31 रन दूर था. लक्ष्य भले मुश्किल था लेकिन फखर जमां अपनी पारी को बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ा रहे थे. वह 192 रन बनाकर क्रीज पर थे और अपने करियर के दूसरे दोहरे शतक से मात्र 8 रन दूर थे. आखिरी ओवर लुंगी एंगिडी फेंक रहे थे उनकी पहली ही गेंद को जमां ने लॉन्ग ऑफ की ओर खेल दिया और 2 रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े. Also Read - IPL 2021 में द. अफ्रीकी क्रिकेटर्स के भारत आने का रास्‍ता साफ, इस तारीख को आएंगे अधिकांश खिलाड़ी

Deception QDK Level. Also Read - पाकिस्‍तान की द. अफ्रीका पर 95 रन से बड़ी जीत, 2-0 से किया क्‍लीन स्‍वीप

But is it within the laws of spirit of the game @ICC ? #fakharzaman

pic.twitter.com/2QpwaN9jeA

— Anand Datla (@SportaSmile) April 4, 2021