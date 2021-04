पाकिस्तान की टीम आज से अपने साउथ अफ्रीकी (Pakistan Tour of South Africa) दौरे की शुरुआत करेगी. दोनों टीमें यहां सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट्स पार्क (SA vs PAK 1st ODI) में तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच खेलने उतरेंगी. भारतीय समयानुसार यह मैच दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा और क्रिकेट फैन्स के लिए सबसे सुखद खबर यह है कि इस मैच का टेलिकास्ट भारत में भी होगा. पाकिस्तान टीम इस दौरे पर 3 वनडे और 4 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. इस दौरे का पूरा कार्यक्रम सेंचुरियन और जोहानिसबर्ग में ही संपन्न होगा. Also Read - Virat-KL Rahul को टी20 में हुए नुकसान, हार्दिक पांड्या ने प्राप्‍त की करियर बेस्‍ट ODI Ranking

साउथ अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के खिलाफ यह सीरीज एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है. क्योंकि हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपने सीमित ओवरों के कप्तान को बदला है. टीम की कमान अब टैंबा बवूमा (Temba Bavuma) को दी गई है. बतौर कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज बवूमा की पहली चुनौती है. इस बीच साउथ अफ्रीका अपन पाकिस्तान दौरे की हार का बदला लेने को भी बेकरार होगी. वह इस साल की शुरुआत यानी जनवरी में 2 टेस्ट और 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने गई थी, जहां उसे टेस्ट में 0-2 और टी20 में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच कब खेला जाएगा?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच शुक्रवार (2 अप्रैल 2021) से खेला जाएगा.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे कहां खेला जाएगा?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे सुपरस्पोर्ट्स पार्क, सेंचुरियन में खेला जाएगा.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच पहले वनडे मैच में कितने बजे टॉस होगा?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहले वनडे में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे होगा.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहले वनडे मैच का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहले वनडे मैच का लाइव प्रसारण भारत में आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहले वनडे की Live Streaming कहां देख सकते हैं?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच पहले वनडे मैच की live streaming आप Disney+ hotstar (डिज्नी+ हॉटस्टार) पर देख सकते हैं.

साउथ अफ्रीका vs पाकिस्तान ODI सीरीज का पूरा कार्यक्रम

पहला वनडे– SA vs PAK, 2 अप्रैल 2021, शुक्रवार

दूसरा वनडे – SA vs PAK, 4 अप्रैल 2021, रविवार

तीसरा वनडे– SA vs PAK, 7 अप्रैल 2021, बुधवार

इस सीरीज के लिए दोनों टीमें:-

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), इमाम उल हक, फख्र जमां, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, आसिफ अली, उस्मान कादिर, दानिश अजीज, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान (WK), सरफराज अहमद (WK), हारिस रौफ, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, शाहीन आफरीदी

दक्षिण अफ्रीका: टेंबा बावूमा (कप्तान), जेनमैन मालन, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, रॉस बेन डेर ड्यूसेन, जेजे स्मट्स, एंडिले फेहलुकवायो, सिसंडा मागला, वियान मल्डर, लिजाद विलियम्स, क्विंटन डी कॉक (WK), हेनरिक क्लासेन, कायले वेरेन, बेरेन हेंड्रिक्स, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, एनरिच नॉर्त्जे, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी, जूनियर डाला, लूथो सिपामला, डैरयान डैपाविलन.