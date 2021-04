साउथ अफ्रीका दौरे पर गई पाकिस्तानी टीम शानदार लय में है. तीन वनडे मैचों की सीरीज को 2-1 से जीतने के बाद 4 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में भी उसने 1-0 की बढ़त बना ली है. जोहानिसबर्ग में ही आज दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा, जहां बाबर आजम की कप्तानी वाली यह टीम अपनी विजयी लय को कायम रखना चाहेगी. हालांकि मेजबान साउथ अफ्रीका भी यहां वापसी करना चाहेगी और वह वनडे सीरीज की हार के बाद टी20 सीरीज में जीत दर्ज करने की पुरजोर कोशिश करेगी. Also Read - SA vs PAK, 1st T20I: Mohammad Rizwan की विस्‍फोटक पारी से पाकिस्‍तान ने बनाया रन चेज का अपना सबसे बड़ा रिकॉर्ड

दूसरे टी20 मैच में भी पाकिस्तान के लिए 189 रन का चेज आसान कतई नहीं था. हालांकि मोहम्मद रिजवान की 50 बॉल में 74 रन और फहीम अशरफ की 14 बॉल में 30 रन की पारी ने उसे आखिरकार जीत दिला दी. इसमें दोराय नहीं कि साउथ अफ्रीकी टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी आईपीएल में खेलने चले गए हैं. Also Read - SA-PAK सीरीज बीच में ही छोड़कर IPL खेलने आए अफ्रीकी खिलाड़ी, Shahid Afridi को लगी मिर्ची, बोले- ऐसे तो...

इसके बावजूद उसने दूसरे टी20 मैच में पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी है और वह हर हाल में सीरीज में अपनी वापसी चाहेगी. टीम के नियमित कप्तान टेंबा बवूमा भी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में हेनरिक क्लासेन टीम की कमान संभाल रहे हैं और वह बेहतरीन नेतृत्व करते दिख रहे हैं. दोनों टीमों के आज पिछले मैच वाली प्लेइंग XI के साथ ही उतरने की उम्मीद है. Also Read - ICC World Cup Super League points table: द. अफ्रीका को हराकर दूसरे स्‍थान पर पहुंचा पाकिस्‍तान, भारत की हालत पतली

SA vs PAK: साउथ अफ्रीका vs पाकिस्तान दूसरे T20i मैच से जुड़ी सभी जानकारियां

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टी20I मैच कब खेला जाएगा?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा टी20I मैच शुक्रवार (12 अप्रैल 2021) को खेला जाएगा.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरा टी20I कहां खेला जाएगा?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरा टी20I मैच जोहानिसबर्ग के वांड्रर्स मैदान में खेला जाएगा.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरा टी20I मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरा टी20I भारतीय समयानुसार शाम 6.00 बजे से खेला जाएगा.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच दूसरे टी20I मैच का टॉस कब होगा?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरे टी20I का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 5:30 बजे होगा.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरे टी20I मैच का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरे टी20I मैच का लाइव प्रसारण भारत में आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरे टी20I की Live Streaming कहां देख सकते हैं?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दूसरे टी20I मैच की live streaming आप Disney+ hotstar (डिज्नी+ हॉटस्टार) पर देख सकते हैं.

साउथ अफ्रीका vs पाकिस्तान T20I सीरीज का पूरा कार्यक्रम

पहला टी20I– SA vs PAK, 10 अप्रैल 2021, शनिवार @ जोहानिसबर्ग (पाकिस्तान 4 विकेट से जीता)

दूसरा टी20I – SA vs PAK, 12 अप्रैल 2021, सोमवार @ जोहानिसबर्ग

तीसरा टी20I– SA vs PAK, 14 अप्रैल 2021, बुधवार @ सेंचुरियन

चौथा टी20I- SA vs PAK, 16 अप्रैल 2021, शुक्रवार @ सेंचुरियन

इस सीरीज के लिए दोनों टीमें:-

साउथ अफ्रीका: जनेमन मालन, रासी वैन डेर ड्यूसन, सिसंडा मागला, विहान लुबे, लिजाद विलियम्स, जॉर्ज लिंडे, हेनरिक क्लासेन (C), काइल वैरने, बेयूर हेन्ड्रिक्स, पाइट वैन बिलजोन, मिगेल प्रीटोरियस, डिवाइन प्रीटोरियस, टैबॉन सिपामला, रीजा हेंड्रिक्स और ब्योर्न फोर्टुइन

पाकिस्तान: बाबर आज़म (C), शारजील खान, फखर जमां, मोहम्मद हफीज, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, दानिश अजीज, सऊद शकील, फहीम अशरफ, मोहम्मद। जामिर, अरशद इकबाल, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, सरफराज, सरफराज, सरफराज अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, उस्मान कादिर, हसन अली.