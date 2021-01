जोहान्‍सबर्ग में खेले गए मुकाबले में मेजबान साउथ अफ्रीका (South Africa vs Sri Lanka) ने लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) और लूथो सिपामला की धारदार गेंदबाजी से श्रीलंका पर 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. क्विंटन डी कॉक की टीम ने श्रीलंका को दूसरी पारी में 211 रन पर समेटने के बाद मैच के तीसरे ही दिन लंच के बाद 10 विकेट से जीत हासिल की. इसके साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज पर 2-0 से कब्‍जा कर लिया है. Also Read - SA vs SL 2nd Test Day 1: श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे IPL 2020 में सबसे तेज गेंद डालने वाले Anrich Nortje

श्रीलंका ने अपने अंतिम छह विकेट सिर्फ 35 रन जोड़कर गंवाए. पहली पारी में मिली बढ़त के कारण श्रीलंका को जीत के लिए महज 67 रन का आसान लक्ष्य मिला था. ऐडन मार्कराम (नाबाद 36) और डीन एल्गर (नाबाद 31) की पारियों की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 13.2 ओवर में बिना विकेट खोए 67 रन बनाकर जीत प्राप्‍त की. Also Read - SA vs SL: चोट से उबरने के बाद Kagiso Rabada साउथ अफ्रीका की टेस्‍ट टीम का बने हिस्‍सा

इससे पहले तेज गेंदाज लुंगी एंगिडी (Lungi Ngidi) ने 44 रन देकर चार जबकि सिपामला ने 40 रन देकर तीन विकेट विकेट चटकाए. कप्तान दिमुथ करूणारत्ने (103) के शतक के बावजूद टीम 56.5 ओवर में सिमट गई. श्रीलंका की टीम ने पहली पारी में 157 रन बनाए थे जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 302 रन बनाकर 145 रन की बढ़त हासिल की थी. Also Read - Most T20 Wickets in 2020: पेसर शार्दुल ठाकुर रहे चौथे स्थान पर, एसोसिएट टीमों के 2 गेंदबाज TOP-5 में शामिल

दक्षिण अफ्रीका ने पहला टेस्ट भी पारी और 45 रन से जीता था. यह श्रृंखला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और दक्षिण अफ्रीका ने पूरे 120 अंक हासिल किए.

श्रीलंका ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 150 रन से की. करूणारत्ने ने 91 रन से आगे खेलते हुए एनरिच नोर्ट्जे पर लगातार दो चौकों के साथ 123 गेंद में शतक पूरा किया. श्रीलंकाई कप्तान हालांकि नोर्ट्जे के अगले ओवर में गेंद को हवा में लहराकर वियान मुल्डर को कैच दे बैठे. उन्होंने 128 गेंद की अपनी पारी में 19 चौके मारे.

एनगिडी ने अगले ओवर में विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला (36) को तेंबा बावुमा के हाथों कैच कराके श्रीलंका को छठा झटका दिया. विल्डर ने इसके बाद दासुन शनाका (08) को पवेलियन भेजा जबकि सिपामला ने वानिंदु हसारंगा (16), दुष्मंता चमीरा (00) और असिता फर्नांडो (00) को आउट करके श्रीलंका की पारी का अंत किया.