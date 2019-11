आज से ठीक 30 साल पहले भारत की ओर से 16 साल के एक किशोर ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप या यूं कहें की टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा था. 15 नवंबर, 1989 को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (INDvPAK) के खिलाफ कराची में खेले गए उस मैच में इस बच्चे ने पहली पारी में महज 15 रन बनाए. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनिस (Waqar Younis) ने उसे बोल्ड कर दिया. 17 वर्षीय वकार का भी ये डेब्यू टेस्ट था. दूसरी पारी में इस युवा को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला.

#OnThisDay in 1989, Sachin Tendulkar and Waqar Younis made their international debuts as teenagers.

The rest, as they say, is history pic.twitter.com/o419M8n0cA

— ICC (@ICC) November 15, 2019