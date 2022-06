विश्व के 5वें नंबर के राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने टूर्नामेंट के फाइनल में कैस्पर रूड को 6-3, 6-3, 6-0 से हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन खिताब और रिकॉर्ड 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब रविवार को अपने नाम किया.Also Read - भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रनों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जो रूट : मार्क टेलर

नडाल की ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag), रवि शास्त्री (Ravi Shastri) और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के दिग्गज एबी डिविलियर्स (Ab de Villiers) ने 36 साल के महान टेनिस खिलाड़ी को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी.

To go out there and win a record 14th @rolandgarros & 22nd Grand Slam at the age of 36 is an incredible achievement. Congratulations @RafaelNadal! pic.twitter.com/MAxsEklfFQ — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 5, 2022



सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, “वहां जाना और 36 साल की उम्र में रिकॉर्ड 14वां एट द रेट रोलैंडगैरोस और 22वां ग्रैंड स्लैम जीतना एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। बधाई हो राफेल नडाल!”

A modern day Hercules who just will not melt in the hottest Claypot. Starts favourite to make it 15 only. Just insane. Salute forever @RafaelNadal @rolandgarros #Nadal #FrenchOpen pic.twitter.com/XXfMHRgmku — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 5, 2022

भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने नडाल को आधुनिक दिन ‘हरक्यूलिस’ करार दिया, जबकि वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि स्पेनियार्ड ‘क्ले का राजा’ है।

Just watched the most special tribute to Rafa Nadal on Supersport and realised all over again how special the man is. Also found out that Casper Ruud attended his academy and faces the master in the final today. Incredible! So, how good is Rafa’s academy then? — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) June 5, 2022

डिविलियर्स ने मैच से पहले ट्वीट किया, “बस अभी सुपरस्पोर्ट पर राफा नडाल को दी जाने वाली सबसे खास श्रद्धांजलि देखी और फिर से महसूस किया कि वो आदमी कितना खास है. ये भी पता चला कि कैस्पर रूड ने उनकी अकादमी में अभ्यास किया और आज फाइनल में मास्टर का सामना कर रहे हैं. अविश्वसनीय! तो राफा की अकादमी कितनी अच्छी है?”

Casper Ruud-Already a true champion. He’ll be back! And Rafa, well Rafa is Rafa. Always down to earth, no matter what the outcome.Huge inspiration for the sporting world! I hope all youngsters were watching, especially the pre & post match respect between opponents & to the sport — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) June 5, 2022

वहीं मैच के बाद पूर्व दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने लिखा, “कैस्पर रूड-पहले से ही एक सच्चा चैंपियन है. वो लौटेगा! और राफा, राफा तो राफा है. हमेशा जमीन से जुड़े रहें, चाहे परिणाम कुछ भी हो. खेल जगत के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा! मुझे आशा है कि सभी युवा देख रहे होंगे, विशेष रूप से मैच से पहले और बाद में विरोधियों और खेल के प्रति सम्मान.”

22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर स्पैनियार्ड ग्रैंड स्लैम दौड़ में नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर से आगे निकल गया है, जिसमें सर्बियाई और स्विस 20 प्रमुख खिताब जीत चुके हैं।

यह पहली बार है, जब नडाल ने एक ही सीजन में ऑस्ट्रेलियन ओपन और रोलैंड गैरोस ट्राफियां जीती हैं और अब वह क्ले-कोर्ट मेजर में 112-3 से सुधार करने के बाद 2022 में टूर-अग्रणी चार खिताबों पर देश के कार्लोस अल्कराज के साथ बराबरी पर हैं।