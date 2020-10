सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ 87 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग की, जिसकी बदौलत हैदराबाद ने दिल्ली को 88 रन की करारी शिकस्त दी। महान बल्लेबाज सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) और टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने जमकर तारीफ की है। साहा ने 45 बॉल में 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से यह तेजतर्रार 87 रन बनाए थे। Also Read - IPL 2020 MI vs RCB: आज जो जीता, बनेगा प्लेऑफ का पहला सिकंदर

मास्टर ब्लास्टर ने साहा की तेजतर्रार बैटिंग की तारीफ करते हुए टि्वटर पर लिखा, 'मैं समझता हूं कि ऋद्धिमान साहा के तेजी से रन बनाने की श्रमता को हमेशा ही कम आंका गया है।'

Very smart batting by @Wriddhipops!

Improvised his shots after picking the line and length of the ball. There was no slogging at all. Played a fantastic innings which I thoroughly enjoyed watching.#SRHvDC #IPL2020

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 27, 2020