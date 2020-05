वेस्‍टइंडीज के दिग्‍ग्‍ज बल्‍लेबाज ब्रायन लारा शनिवार को 51 साल के हो गए. टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 400 रन की नाबाद पारी खेलने वाले लाला के लिए इस मौके पर उनके दोस्‍त मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर ने खास संदेश दिया. Also Read - Happy 51st birthday 'Prince' Lara: कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं ब्रायन लारा के नाम, टेस्ट में बेस्ट है 400 रन की पारी

ब्रयान लारा हाल ही में भारत में चैरिटी क्रिकेट खेलते नजर आए थे. तेंदुलकर ने ट्विटर पर लारा के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘‘मेरे साथी टॉरियन (वृषभ राशि) को जन्मदिन की शुभकामनाएं. हाल ही में आपके साथ खेलकर अच्छा लगा था. प्रिंस आपसे जल्द मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखे.’’ Also Read - नंबर-1 टेस्ट रैंकिंग पर पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कोच ने कहा- भारत में होगी असली परीक्षा

आईसीसी ने भी ब्रायन लारा को उनके जन्‍मदिन पर शुभकामनाएं दी. 1996 विश्‍व कप की पारी से जुड़े यादों को आईसीसी की तरफ से ट्विटर पर शेयर किया गया. आईसीसी ने 1996 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मैच की उनकी पारी का वीडियो साझा किया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लारा की इस मैच में शतकीय पारी खेलकर वेस्टइंडीज को विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था.

Happy Birthday to the Prince of Port of Spain!

To celebrate, join in a bracket challenge and vote for Brian Lara’s top Test innings

Stay tuned pic.twitter.com/RsdV3SsRQd

— ICC (@ICC) May 2, 2020