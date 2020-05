भारतीय टीम के पूर्व विस्‍फोटक बल्‍लेबाज युवराज सिंह ने बल्‍ले के एज पर टप्‍पा मारते हुए खेलने का एक चैलेंज मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर को दिया. युवराज ने बकायदा खुद ऐसा करते हुए एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर की. सचिन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आंखे बंद करके इस चैलेंज को पूरा किया और युवराज को भी ऐसा ही करने की एक नई चुनौती दे डाली. Also Read - दीपिका पादुकोण ने लगाया आमिर खान पर 'आरोप', 20 साल पहले की ये बात आई याद

युवराज सिंह ने अपने चैलेंज में सचिन तेंदुलकर के अलावा रोहित शर्मा ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को बल्ले के किनारे से गेंद को नॉक करने की चुनौती दी थी. सचिन ने अब इस चुनौती को पूरा कर लिया है और युवराज को ही ऐसा करके दिखाने को कहा है. सचिन ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं. उनके हाथ में बल्ला है. वह बल्ले के एज से गेंद को लगातार उछालते दिखाई दे रहे हैं.

I am challenging you back @YUVSTRONG12, but this time with a twist!!

All I can ask everyone to do is take care and stay safe! pic.twitter.com/px4usxZPkT

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 16, 2020