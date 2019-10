दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने खुलासा किया है कि पहले चयन ट्रायल के दौरान उनका चयन नहीं किया गया था जिसने उन्हें अपने खेल पर और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया.

तेंदुलकर (Tendulkar) ने मराठी में लक्ष्मणराव दुरे स्कूल के छात्रों के साथ बात करते हुए कहा, ‘जब मैं छात्र था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, भारत के लिए खेलना. मेरी यात्रा 11 साल की उम्र में शुरू हुई थी.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे यहां तक याद है कि जब मैं अपने पहले चयन ट्रायल के लिए गया था तो मुझे चयनकर्ताओं ने चुना नहीं था. उन्होंने कहा था कि मुझे और कड़ी मेहनत करके खेल में सुधार करने की जरूरत है.’

I am happy to have been involved in the development of this school in the remote village of Irlewadi. Interacting with the kids there was a wonderful experience – these children will make our country proud one day, I wish them and their teachers the very best. pic.twitter.com/MC5TES9jf4

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 25, 2019