दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) सोशल मीडिया पर आज अपने नए पार्टनर के चलते चर्चा बटोर रहे हैं. कभी-कभी फनी मूड में दिखने वाले तेंदुलकर ने अपने इस नए पार्टनर को जब अपने फैन्स से रू-ब-रू कराया तो उन्होंने पार्टनर शब्द के उच्चारण को नया अंदाज ही दे दिया. सचिन पार्टनर को कुछ 'पॉव'टनर ('Paw'tner) स्टाइल में लिखा. यह बिल्कुल वैसा ही अंदाज है, जैसा अभी कुछ महीनों पहले 'पॉवटी' (पार्टी) हो रही है स्टाइल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

खैर बात हम सचिन तेंदुलकर के नए पार्टनर की कर रहे थे तो बता दें सचिन का यह नया पार्टनर उनका एक छोटा सा ब्लैक डॉग है, जिसका नाम उन्होंने स्पाइक रखा है. सचिन ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'मेरा नया 'पॉव'टनर, स्पाइक आज सोशल मीडिया पर अपना डेब्यू कर रहा है. हाय बोलो..'

My new ‘Paw’tner, Spike is making his social media debut today! 🐾

Say Hi! 👋 pic.twitter.com/9J4KZQ75je

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 27, 2021