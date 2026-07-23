'चीटिंग करना ठीक नहीं...', छात्र प्रदर्शन पर बोले सचिन तेंदुलकर; भविष्य को लेकर दिया बड़ा संदेश

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बीच सचिन तेंदुलकर ने बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा, असफलता ठीक है, लेकिन चीटिंग नहीं. जानिए शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर तेंदुलकर ने क्या कहा.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 23, 2026, 10:21 PM IST
'चीटिंग करना ठीक नहीं...', छात्र प्रदर्शन पर बोले सचिन तेंदुलकर; भविष्य को लेकर दिया बड़ा संदेश
सचिन ने कहा कि युवाओं का विश्वास बनाए रखना पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है. (Photo from IANS)
  • जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सचिन तेंदुलकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी
  • सचिन ने कहा – असफलता स्वीकार करें, लेकिन चीटिंग कभी नहीं
  • उन्होंने मेहनत, ईमानदारी और योग्यता को सफलता की असली कुंजी बताया
  • सचिन ने युवाओं का भविष्य सुरक्षित और मजबूत बनाने की अपील की

Sachin Tendulkar On Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सचिन ने कहा कि युवाओं की निराशा को समझना जरूरी है. समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाया जाए, जहां मेहनत और ईमानदारी की हमेशा जीत हो. उन्होंने भरोसा जताया कि सभी मिलकर ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और मजबूत बन सके.

सचिन बोले – पापा ने सिखाया कभी शॉर्टकट मत अपनाना

सचिन तेंदुलकर ने अपने पोस्ट में अपने पिता को याद करते हुए लिखा – उनके पिता एक प्रोफेसर थे और उन्होंने हमेशा एक ही सीख दी थी कि ‘असफलता ठीक है, लेकिन चीटिंग करना कभी ठीक नहीं.’ उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए. उनका मानना है कि जब समाज मेहनत से ज्यादा सिर्फ नतीजों को महत्व देने लगता है, तब ईमानदारी और काबिलियत कमजोर पड़ने लगती है. इसलिए जरूरी है कि युवाओं को सही रास्ता दिखाया जाए और उन्हें मेहनत के दम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए.

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छात्रों की निराशा समझ में आती है: सचिन तेंदुलकर

पूर्व कप्तान ने कहा कि जब किसी छात्र को यह महसूस होता है कि उसकी कड़ी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिला, तो उसकी निराशा स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में माता-पिता, शिक्षक, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल और प्रशासन सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. समाज को ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए, जहां हर युवा खुद को सुरक्षित महसूस करे और उसे भरोसा हो कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा. सचिन ने कहा कि युवाओं का विश्वास बनाए रखना पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है.

सचिन ने कहा – युवा भारत ही देश की सबसे बड़ी ताकत

अपने संदेश के आखिर में सचिन ने कहा कि भारत के युवा सपनों, ऊर्जा और प्रतिभा से भरे हुए हैं और वही देश के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जहां कड़ी मेहनत को सम्मान मिले, ईमानदारी को बढ़ावा मिले और योग्यता के आधार पर सफलता तय हो. सचिन ने विश्वास जताया कि अगर समाज, शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन मिलकर काम करें, तो ऐसा समाधान जरूर निकलेगा जिससे युवाओं की उम्मीदें बनी रहें और उनका भविष्य पहले से अधिक मजबूत हो. पोस्ट के अंत में उन्होंने ‘जय हिंद’ कहा.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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