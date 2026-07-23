'चीटिंग करना ठीक नहीं...', छात्र प्रदर्शन पर बोले सचिन तेंदुलकर; भविष्य को लेकर दिया बड़ा संदेश

Sachin Tendulkar On Student Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सचिन ने कहा कि युवाओं की निराशा को समझना जरूरी है. समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाया जाए, जहां मेहनत और ईमानदारी की हमेशा जीत हो. उन्होंने भरोसा जताया कि सभी मिलकर ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और मजबूत बन सके.
सचिन तेंदुलकर ने अपने पोस्ट में अपने पिता को याद करते हुए लिखा – उनके पिता एक प्रोफेसर थे और उन्होंने हमेशा एक ही सीख दी थी कि ‘असफलता ठीक है, लेकिन चीटिंग करना कभी ठीक नहीं.’ उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए. उनका मानना है कि जब समाज मेहनत से ज्यादा सिर्फ नतीजों को महत्व देने लगता है, तब ईमानदारी और काबिलियत कमजोर पड़ने लगती है. इसलिए जरूरी है कि युवाओं को सही रास्ता दिखाया जाए और उन्हें मेहनत के दम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए.
पूर्व कप्तान ने कहा कि जब किसी छात्र को यह महसूस होता है कि उसकी कड़ी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिला, तो उसकी निराशा स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में माता-पिता, शिक्षक, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल और प्रशासन सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. समाज को ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए, जहां हर युवा खुद को सुरक्षित महसूस करे और उसे भरोसा हो कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा. सचिन ने कहा कि युवाओं का विश्वास बनाए रखना पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है.
— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 23, 2026
अपने संदेश के आखिर में सचिन ने कहा कि भारत के युवा सपनों, ऊर्जा और प्रतिभा से भरे हुए हैं और वही देश के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जहां कड़ी मेहनत को सम्मान मिले, ईमानदारी को बढ़ावा मिले और योग्यता के आधार पर सफलता तय हो. सचिन ने विश्वास जताया कि अगर समाज, शिक्षा व्यवस्था और प्रशासन मिलकर काम करें, तो ऐसा समाधान जरूर निकलेगा जिससे युवाओं की उम्मीदें बनी रहें और उनका भविष्य पहले से अधिक मजबूत हो. पोस्ट के अंत में उन्होंने ‘जय हिंद’ कहा.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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