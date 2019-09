भारतीय क्रिकेट टीम के 1950 के दशक के खिलाड़ी माधव आप्टे का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया है. उन्होंने मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली. इस खबर से पूरी क्रिकेट की दुनिया स्तब्ध हो चुकी है. क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने आप्टे को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने स्वर्गीय माधव आप्टे के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया, “माधव आप्टे सर की दिलकश यादें. जब मैं 14 साल का था तब मुझे शिवाजी पार्क में उनके खिलाफ खेलने को मिला.फिर भी उस समय को याद करें जब उन्होंने और डूंगरपुर सर ने मुझे एक 15 वर्षीय के रूप में सीसीआई के लिए खेलने का मौका दिया. उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया और शुभचिंतक थे. उनकी आत्मा को शांति दें’.

Have fond memories of Madhav Apte Sir.

I got to play against him at Shivaji Park when I was 14.

Still remember the time when he & Dungarpur Sir let me play for the CCI as a 15-year old. He always supported me & was a well wisher.

May his Soul Rest In Peace🙏 pic.twitter.com/NKp6NicyO5

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 23, 2019