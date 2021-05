अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस (International Nurses Day) दुनिया भर में 12 मई को इंग्लैंड की समाज सेविका फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के मौके पर मनाया जाता है. महानतम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने इस मौके पर देश के नर्सिंग स्टाफ की सराहना की है. देश फिलहाल महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और प्रतिदिन संक्रमण के तीन लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं. इस दौरान मेडिकल स्टाफ खुद की परवाह किए बगैर मरीजों की जान बचाने के लिए 24 घंटे खड़ा नजर आ रहा है. Also Read - Sachin Tendulkar ने फिर बढ़ाए मदद को हाथ, कोरोना संक्रिमतों के लिए दान दिए 1 करोड़ रुपये

तेंदुलकर ने कहा, ''चुपचाप मानवता की सेवा कर रहे हैं. जब हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए उनकी रातों की नींद उड़ जाती है और वे चिंतित होते हैं. इस महामारी में हमने हर बार से अधिक उनकी अहमियत को समझा. आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए आभारी हैं. अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं.''

This picture is from Makunda Hospital, Assam, where these nurses are selflessly serving the needy in a remote part of Assam bordering Mizoram & Tripura.

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 12, 2021