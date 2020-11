महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को क्रिकेट से रिटायर हुए 7 साल हो गए. लेकिन उनके फैन्स को आज भी लगता है, जैसे यह कल की ही बात हो. 16 नवंबर को मास्टर ब्लास्टर ने आखिरी बार किसी इंटरनेशनल मैच में बतौर खिलाड़ी कदम रखा था. सचिन ने इस 7 साल पुराने लम्हे को एक बार फिर याद किया है. Also Read - सचिन तेंदुलकर ने अपने दौर में क्रिकेट पर खूब राज किया, वह इसके हकदार थे: आकिब जावेद

सचिन ने टि्वटर पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि उन्हें उनके रिटायरमेंट टेस्ट में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा (Brian Lara) और वेस्टइंडीज क्रिकेट ने एक खास गिफ्ट दिया था. सचिन ने इस वीडियो में यह गिफ्ट दिखाया भी और इसे बजाया भी. Also Read - सचिन तेंदुलकर बोले- यह मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज

इस वीडियो को शेयर करते हुए सचिन ने बताया, ‘आज ही के दिन 7 साल पहले (16 नवंबर) वेस्टइंडीज क्रिकेट और मेरे दोस्त ब्रायन लारा और क्रिस गेल ने मुझे यह स्टील का ड्रम भेंट किया था.’ तेंडुलकर ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के ही खिलाफ खेला था. Also Read - On This Day in 1989, सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया था डेब्यू

#OnThisDay 7️⃣ years ago @windiescricket and my friends @BrianLara & @henrygayle presented me with this beautiful steel drum.🥁

I will always be grateful for such a wonderful gift and thank them for their love and respect.

Thank you once again. 🙏🏼♥️@BCCI pic.twitter.com/JtpZB8XV1Z

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 16, 2020