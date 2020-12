सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के करीबी दोस्त विजय शिरके (Vijay Shrike) का कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण निधन हो गया. सचिन और शिरके किशोर अवस्था से एक-दूसरे के दोस्त थे. सचिन ने इस दुखद घटना पर ट्वीट कर शिरके को श्रद्धांजलि दी है. विजय शिरके भी सचिन के साथ क्रिकेट खेले हैं. वह मुंबई के तेज गेंदबाज हुआ करते थे. Also Read - Australia vs India, 1st D/N Test: जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के सामने डिनर तक ऑस्ट्रेलिया 35/2

रविवार की रात ठाणे के हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली. 80 के दशक में विजय शिरके भी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली (Vinod Kambli) के साथ सनग्रेस माफतलाल (Sungrace Mafatlal Team) का हिस्सा हुआ करते थे. शिरके 57 साल के थे.

Rest in peace Vijay Shirke!

Someone whom I knew from the age of 15 and shared some amazing times with.

Those memories will stay with me forever.

My heartfelt condolences to his family & loved ones. pic.twitter.com/yK2dnvyiWB

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 21, 2020