पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कप्तान सचिन तेंदुलकर कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल वह अपने घर में पृथकवास पर हैं. हालांकि परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है.

तेंदुलकर ने शनिवार को ट्वीट किया, "मैं हल्के लक्षणों के बाद जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला हूं. घर के अन्य सभी लोग जांच में कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं."

खबर मिलते ही ट्विटर पर क्रिकेट जगत उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगा.

Get well soon, Sachin. Wishing you a speedy recovery 😇 — Mumbai Indians (@mipaltan) March 27, 2021

Get well soon paaji — Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 27, 2021

Take care Paaji! — Pragyan Ojha (@pragyanojha) March 27, 2021

We and an entire country is rooting for your speedy recovery 🤞🏼

Get well soon 💫 — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) March 27, 2021