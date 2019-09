पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर अब्दुल कादिर का शुक्रवार को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. कादिर के मौत की खबर की पुष्टि उनके दामाद उमर अकमल के बड़े भाई कामरान अकमल ने की थी. कादिर ने पाकिस्तान के लिये 67 टेस्ट और 104 वनडे क्रिकेट मैच खेले और अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर में 368 विकेट लिए. वह 15 सितंबर को अपना 64वां जन्मदिन मनाने वाले थे. पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानेश कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिये यह बड़ा नुकसान है क्योंकि कादिर भाई के लेग-स्पिन के जादू ने पाकिस्तान और दुनिया भर में युवा लेग स्पिनरों को प्रेरित किया.

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिनरों में गिने जाने वाले कादिर की मौत से पूरी क्रिकेट जगत स्तब्ध हो गई है. क्रिकेट के कई दिग्गजों ने इस निधन पर अपना शोक व्यक्त किया है. सोशल मिडिया पर इन खिलाड़ियों ने कादिर को श्रद्धांजलि अर्पित की. भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने ट्वीट करते हुए लिखा, ” लेग स्पिन के एक महान प्रतिपादक अब्दुल कादिर के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति हार्दिक संवेदना”.

Saddened to hear about the sudden demise of Abdul Qadir, a great exponent of legspin who revived the art. Heartfelt condolences to his family and friends. — Anil Kumble (@anilkumble1074) September 7, 2019

‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, “अपने समय के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक, अब्दुल कादिर के खिलाफ खेलना याद कर रहा हूं. उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. RIP”.

Remember playing against Abdul Qadir, one of the best spinners of his times. My heartfelt condolences to his family. RIP. pic.twitter.com/iu03d45sJ0 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 7, 2019

भारतीय स्पिनर आश्विन ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा, “पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अब्दुल कादिर के निधन से बेहद दुखी हूं. मेरी सहानुभूति आपके परिवार और दोस्तों के साथ है”.

Extremely saddened by the demise of Abdul Qadir the spin bowling stalwart from Pakistan. My heart goes out to his family and friends. #RIP — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) September 6, 2019

भज्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा,”एक चैंपियन गेंदबाज, महान इंसान अब्दुल कादिर, आप हमेशा याद आएंगे. परिवार के प्रति संवेदनाएं”.

Shocked to hear Abdul Qadir passed away.met him two years back he was full of energy as always..A champion bowler,Great human being,you will be missed forever..condolences to the family..🙏🙏 #RIPabdulqadir pic.twitter.com/HmKVoIwCBU — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 6, 2019

वीवीएस लक्ष्मण ने उन्हें याद करते हुए लिखा, “अब्दुल कादिर के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. गेंदबाजी की अपनी अनूठी शैली से मंत्रमुग्ध रहने वाला ये लेग स्पिनर सर्वश्रेष्ठ था. उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदना”.

Sad to hear about the demise of Abdul Qadir. Was always mesmerised by his unique style of bowling and he was one of the best leg-spinners to play the game. Heartfelt condolences to his family and loved ones. — VVS Laxman (@VVSLaxman281) September 6, 2019

कादिर के चारों बेटे रहमान, इमरान, सुलेमान और उस्मान ने पाकिस्तान में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला है, जबकि उनके सबसे छोटे उस्मान उनके पिता की तरह एक लेग स्पिनर है जिन्होंने बिग बैश टी-20 लीग के पिछले सीजन में खेला था.