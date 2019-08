नई दिल्ली: टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर एक कार में बैठने के बाद हैरान है, क्योंकि कार में उनका सामना मिस्टर इंडिया से हुआ, जो कि कार को खुद ही चलाकर पार्क कर रहा है. सचिन तेंदुलकर ने इसका एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिसमें उनकी कार बिना किसी ड्राइवर के चल पड़ती है. यह देखकर खुद सचिन हैरान हो जाते हैं और लिखते हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कार को मिस्टर इंडिया चला रहा हो. इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे हुए दिखते हैं.

Thrilling experience to witness my car park itself in my garage. It felt like Mr. India (@AnilKapoor) had taken control! 😋

I’m sure the rest of the weekend will be as exciting with my friends. pic.twitter.com/pzZ6oRmIAt

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 2, 2019