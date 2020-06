बॉलीवुड जगत से आज एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। टीवी से फिल्म इंडस्ट्री तक का मुश्किल रास्ता तय करने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन का सफर आज खत्म हो गया। सुशांत ने रविवार को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। Also Read - एक सप्ताह पहले सुशांत सिंह की एक्स मैनेजर दिशा ने 12वीं मंजिल से कूदकर की थी खुदकुशी

दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन को रुपहले पर्दे पर जीवंत करने वाले इस अभिनेता के निधन से खेल जगत में भी शोक है। भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने सुशांत के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, “सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुनकर हैरानी और दुख है। वो इतने युवा और प्रतिभाशाली अभिनेता थे। उनके परिवार और दोस्तों को मेरी संवेदनाएँ। उसकी आत्मा को शांति मिले।” Also Read - मैनेजर की आत्महत्या के 5 दिन बाद ही एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने भी हारी जिंदगी की जंग ,देखें उनकी कुछ यादगार तस्वीरें

वीरेंदर सहवाग ने ट्वीट कर लिखा, “जिंदगी बेहद नाजुक होती है और हमें नहीं पता कि कोई किन हालातों से गुजर रहा है, दयावान बने। ओम शांति।”

Life is fragile and we don’t know what one is going through. Be kind. #SushantSinghRajput Om Shanti pic.twitter.com/zJZGV96mmb

सचिन और सहवाग के अलावा हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन, कामरान अकमल, बजरंग पुनिया के साथ इरफान और यूसुफ पठान ने भी इस प्रतिभाशाली अभिनेता की मौत पर शोक जताया है।

I’m deeply shocked and saddened to hear about the suicide of #SushantSinghRajput my heart goes out for his family

it’s quiet shocking to see when someone so young commits SUICIDE it’s really so depressing Nobody knows what someone else is going through. no one knows what made him to do so…being his a Pakistani fan am so upset #RIP sushant#sushantsinghrajput pic.twitter.com/0GJ5nNK5FG

— Kamran Akmal (@KamiAkmal23) June 14, 2020