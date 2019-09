नई दिल्लीः आज लता मंगेशकर का जन्मदिन है और दुनिया भर से लोग उनको बधाइयां दे रहे हैं. लता आज 90 साल की हो गईं हैं. इस मौके पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. गानों से साथ-साथ लता दी क्रिकेट को भी खासा पसंद करती हैं और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं. लता जी के इस खास दिन पर सचिन ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है.

सचिन ने वीडियों में पहले तो उन्हें शुभकामनाएं दी फिर उन्होंने बताया कि पहली बार उन्होंने सबसे पहले उनका गाना कब सुना था. उन्होंने कहा कि उन्हें यह तो याद नहीं कि उन्होंने लता जी का पहला गाना कब सुना था, लेकिन उन्हें विश्वास है कि उन्होंने दीदी का पहला गाना तभी सुना होगा जब वे अपनी मां के पेट में होंगे. इसके अलावा सचिन ने यह भी याद किया कि लता जी ने उनके लिए गाना गया था. तू जहां जहां रहेगा, मेरा साया साथ रहेगा.

Wishing @mangeshkarlata didi a very very Happy 90th birthday. May God bless you with the best of health and happiness. pic.twitter.com/AEWObUacuC

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 28, 2019