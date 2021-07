भारतीय ओलंपिक दल तोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympic 2020) के लिए जापान रवाना होने को तैयार है. देश भर से खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं मिल रही हैं. इस कड़ी में दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी शामिल हो गए. सचिन ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के मुश्किल समय में भी हमारे खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी और वे अपनी तैयारियों में पूरे तन-मन से जुटे रहे और अब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को तैयार हैं. Also Read - Greatest Test Batsman: Aakash Chopra ने चुना 21वीं सदी का बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज, Sachin-Dravid नहीं, तो जानें किसने मारी बाजी

महामारी के कारण पिछले साल इन ओलंपिक खेलों को स्थगित किया गया था. अब तोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा. इन खेलों में भारत के 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. तेंदुलकर ने इस मौके पर मंगलवार को अपनी शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वह खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई कर रहे हैं.

उन्होंने ट्वीट किए इस वीडियो में कहा, 'जब हम तिरंगे का प्रतिनिधित्व होते हुए देखते हैं तो रोमांच से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इस ओलंपिक में भी इससे अलग नहीं होना चाहिए और हम सभी भारत से हौसलाअफजाई करेंगे क्योंकि आप हमें गौरवान्वित करेंगे.'

