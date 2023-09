हांगझोउ. चीन के हांगझोउ में आज से एशियन गेम्स की शुरुआत हो रही है. अरुणाचल प्रदेश से आने वाले भारत के वुशु एथलीट्स को वीजा नहीं देने पर भारत सरकार ने अपना विरोध जताया है, वहीं अब इस मामले पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने भी रिएक्ट किया है.

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एशियन गेम्स 2022 में हिस्सा लेने वाले तीन वुशु खिलाड़ियों के साथ हम खड़े हैं और इस वक्त उनका हम बहुत ख्याल रख रहे हैं. तीनों खिलाड़ियों की देखभाल साई हॉस्टल में की जा रही है.

न

We stand with the three #AsianGames2022 bound Wushu athletes, taking the utmost care for them at this hour.

The 3 athletes are being taken care of at the SAI Hostel.#SAICareshttps://t.co/dyEFd9YGZf https://t.co/VFs0lH1067

— SAI Media (@Media_SAI) September 23, 2023