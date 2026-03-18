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WION World Pulse Summit: साइना नेहवाल ने मां को दिया अपनी कामयाबी का श्रेय, मिला आइकन अवॉर्ड

वर्ल्ड पल्स समिट 2026 में महिला बैडमिंटन में भारत की सनसनी रहीं साइना नेहवाल को WION आइकन अवॉर्ड के लिए चुना गया. इस मौके पर इस पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 ने कामयाबी के शिखर पर पहुंचने का श्रेय अपनी मां को दिया.

Published date india.com Published: March 18, 2026 7:20 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Saina Nehwal
WION आइकन अवॉर्ड लेते हुए साइना नेहवाल

भारतीय बैडमिंटन में एक वक्त सनसनी बनकर उभरीं साइना नेहवाल को बुधवार (18 मार्च) को नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पल्स समिट में WION आइकन अवॉर्ड के लिए चुना गया. साइना ने साल 2012 में लंदन ओलंपिक में महिला एकल से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था. यह बैडमिंटन से भारत का पहला ओलंपिक पदक रहा.

इसके अलावा (साल 2015) में वह वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग (BWF) में पहला स्थान हासिल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी और कुल दूसरी भारतीय बनीं, जिन्होंने बैडमिंटन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था. उनसे पहले पुरुष एकल से प्रकाश पादुकोण इस मुकाम पर पहुंचे थे.

साल 2005 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाली साइना जल्दी ही देश में बैडमिंटन सनसनी बन गईं. उनसे पहले भारत से महिला बैडमिंटन में कोई भी खिलाड़ी इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा था. 2016 ओलंपिक तक वह इस खेल के शीर्ष खिलाड़ियों में शुमार थीं. इस दौरान वह चोटिल हो गईं और फिर चोट से वापसी के बाद उनके करियर में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा. साल 2023 में उन्होंने संन्यास का फैसला ले लिया.

आज भले महिला बैडमिंटन में साइना के बाद कमान पीवी सिंधु के हाथ में हैं. लेकिन देश की लड़कियों को इस खेल में आगे बढ़ने का पहला जज्बा उन्होंने पैदा किया था. उनकी कामयाबी के बाद देश की लड़कियों को भी यह भरोसा होने लगा कि वे भी इस खेल में अपनी करियर की राहें चुन सकती हैं.

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WION आइकन अवॉर्ड के लिए चुनी जाने वाली 36 वर्षीय साइना ने वर्ल्ड पल्स समिट में अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मां को दिया. उन्होंने बैडमिंटन का खेल तब चुना था, जब इस खेल में भातर से कोई भी महिला खिलाड़ी रोल मॉडल के उदाहरण के लिए नहीं थी. लेकिन यह साइना की मां थीं, जिन्होंने शुरुआत से ही उनमें यह भरोसा जगाया कि वह अपने साहस, दृढ़ता और ट्रेनिंग के बूते एक कामयाब ओलंपियन और वर्ल्ड चैम्पियन बन सकती हैं.

इस मौके पर बोलते हुए इस बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी ने कहा, ‘सारा धन्यवाद मेरी मां को जाता है. मुझे खेल बहुत पसंद थे. हम अपनी मां की हर बात मानते थे, क्योंकि हम उन्हें कभी ‘ना’ नहीं कहते थे.’ साइना ने अपनी मां के प्यार के बारे में बताते हुए हंसते यह बात कही. उन्होंने कहा, ‘मेरी मां हमेश कहती थी कि तुम एक ओलंपियन और वर्ल्ड चैम्पियन बनने जा रही हो और मैं उन पर भरोसा नहीं होता था.’

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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