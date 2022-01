शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल (Saina Nehwal) ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा में ‘गंभीर चूक’ के मुद्दे को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी जिस पर अभिनेता सिद्धार्थ (Siddharth) की भद्दी टिप्पणी को देखना अच्छा नहीं था और वो टिप्पणी के लिए ‘बेहतर शब्दों’ का इस्तेमाल कर सकते थे।Also Read - PM Security Breach: पीएम नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने वाले संगठन की वकीलों को धमकी- सुप्रीम कोर्ट दूर रहे, 1984 याद है ना?

Subtle cock champion of the world… Thank God we have protectors of India.

सिद्धार्थ की साइना की ट्वीट पर टिप्पणी की इतनी आलोचना हो रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विटर से इस अभिनेता के अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करने की मांग की।

No nation can claim itself to be safe if the security of its own PM gets compromised. I condemn, in the strongest words possible, the cowardly attack on PM Modi by anarchists.#BharatStandsWithModi #PMModi

— Saina Nehwal (@NSaina) January 5, 2022