केरल के युवा तैराक साजन प्रकाश (Sajan Prakash) ने शनिवार को नया इतिहास अपने नाम कर लिया. उन्होंने रोम में सेट्टे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाय वर्ग में 1:56:38 (एक मिनट 56.38 सेकंड) का समय निकालकर ओलंपिक ‘A’ क्वॉलीफिकेशन टाइम पार कर लिया. ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी हैं. रियो ओलंपिक 2016 खेल चुके साजन तोक्यो ओलंपिक ‘ए’ स्टैंडर्ड में प्रवेश में 0.1 सेकंड से कामयाब रहे. तोक्यो ओलंपिक ए स्टैंडर्ड एक मिनट 56.48 सेकंड है. Also Read - एशियाई खेल 2018: भारतीय तैराक सजन प्रकाश 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में

इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद प्रकाश ने कहा, ‘मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अपनी तैयारियों की वजह से मुझे पूरा आत्मविश्वास था.’ Also Read - CWG 2018: तैराकी के बटरफ्लाई इवेंट के फाइनल में पहुंचे साजन प्रकाश, पदक की जगी उम्मीद

उन्होंने कहा, ‘यह मेरे पास आखिरी मौका था और मुझे पता था कि यहां करना ही है. मैं पहले भी क्वॉलीफाइंग मार्क के करीब पहुंचा लेकिन मेरे कोच प्रदीप सर और मैने इस तरह रणनीति बनाई थी कि सर्बिया और रोम में दोनों टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो.’ Also Read - Rio Olympic 2016 swimming: Sajan and Shivani fail to make to the finals | रियो ओलम्पिक (तैराकी) : फाइनल में जगह नहीं बना सके सजन, शिवानी

उन्होंने कहा, ‘मैं एसएफआई, साइ और खेल मंत्रालय से मिले सहयोग के लिये शुक्रगुजार हूं. मुझे खुद पर और कोच प्रदीप सर पर भरोसा था. यह उन्हीं की वजह से संभव हुआ है.’

Amazing. Bravo Sajan! Hope this signals a new era of participation by Indians in the top rungs of the sport. And I’m particularly envious. I’ve been swimming since childhood but still haven’t mastered the rhythm of the Butterfly stroke! Anyone with some tips to make it easier? https://t.co/opykBoIQ6V

— anand mahindra (@anandmahindra) June 26, 2021