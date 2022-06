लय में वापसी करने वाली पहलवान साक्षी मलिक (Sakshi Malik) ने अपने निडर और आक्रामक खेल के दम पर शुक्रवार को अलमाटी में यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया. यह पांच वर्षों में उनका पहला अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक है. रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी के अलावा यहां भारत की मानसी (57 किग्रा) और दिव्या काकरान (68 किग्रा) ने भी पहला स्थान हासिल किया. पूजा ने 76 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया.Also Read - घुटने में दर्द के बावजूद लड़कर जीती Pooja Gehlot, इन पहलवानों को भी मिला CWG 2022 का टिकट

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में हुए ट्रायल से पहले संघर्ष कर रही साक्षी ने इस स्पर्धा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार वापसी की. साक्षी ने कजाकिस्तान की इरिना कुजनेत्सोवा के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता से जीत के साथ शुरुआत की और उसके बाद उज्बेकिस्तान की रुशाना अब्दिरासुलोवा पर 9-3 की बड़ी जीत दर्ज की. Also Read - Commonwealth Games में भारत को झटका, नहीं होगी कुश्ती, शूटिंग और तीरंदाजी!

इसके बाद मंगोलिया की तसेरेनचिमेड सुखी ने सेमीफाइनल मैच से अपना नाम वापस ले लिया. साक्षी ने फाइनल में कुजनेत्सोवा को 7-4 से शिकस्त देते हुए दिन में दूसरी बार घरेलू पहलवान को हराया. Also Read - घुटने की गंभीर चोट के बावजूद कांस्य पदक मुकाबला खेलने उतरे थे बजरंग पुनिया, किया बड़ा खुलासा

Sakshi Malik means business… 💪

The Rio 2016 bronze medallist romped home to a fine win in the women’s 62kg category at the Bolat Turlykhanov Cup wrestling meet. 🤼‍♀️#WrestleAlmaty | @SakshiMalik https://t.co/hoE50eiacQ

— Olympic Khel (@OlympicKhel) June 3, 2022