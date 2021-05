भारतीय टीम वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship 2021) में न्‍यूजीलैंड का सामना (India vs New Zealand) करने के लिए तैयार है. इस महामुकाबले में विकेटकीपर के तौर पर विराट कोहली की पहली पसंद निश्चित तौर पर रिषभ पंत (Rishabh Pant) होने वाले हैं. पंत को लेकर रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) के ताजा बयान ने पाकिस्‍तान के पूर्व बल्‍लेबाज सलमान बट (Salman Butt) का दिल जीत लिया. Also Read - WTC Final: पूर्व कीवी क्रिकेटर ने कहा- 'भारत के खिलाफ खेलना अपने बॉस के खिलाफ गोल्फ खेलने जैसा'

अपने यू-ट्यूब चैनल पर सलमान बट (Salman Butt) ने कहा, "ऐसा कह देना आसान बात नहीं है. साहा को सलाम" रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) भी इंग्‍लैंड दौरे पर भारतीय टीम का अहम हिस्‍सा हैं. साहा ने कहा था कि निश्चित तौर पर रिषभ पंत ही वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के लिए भारत के फर्स्‍ट च्‍वाइस विकेटकीपर बल्‍लेबाज होने चाहिए.

सलमान बट (Salman Butt) ने कहा, "ऐसी चीजें तब सामने आती हैं जब आप सच्चे पेशेवर होते हैं. यह आसान बात नहीं है. हम उद्घाटन आईपीएल में (कोलकाता) नाइट राइडर्स के लिए एक साथ खेले. वह बहुत ही डाउन-टू-अर्थ व्यक्ति है और उसने एक शानदार बात कही है. यह उसके बड़प्पन को दर्शाता है.

वेबसाइट स्‍पोर्ट्स कीडा़ से बातचीत के दौरान रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने कहा था, “रिषभ पंत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के आखिरी कुछ मैच खेले हैं. उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्हें इंग्लैंड में हमारा कीपर होना चाहिए. मैं बस इंतजार करूंगा, और अगर कोई मौका आता है, तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा.

बट (Salman Butt) ने इसपर आगे कहा, “भारत के पास जो भी सिस्टम और नीतियां हैं, वे काफी हद तक सफल रही हैं क्योंकि उनके खिलाड़ी असुरक्षित महसूस नहीं करते हैं.”