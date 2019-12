दक्षिण अफ्रीका दौरे पर होने वाले सीमित ओवर फॉर्मेट सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम में ना चुने जाने के बाद सैम बिलिंग्स (Sam Billings) ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) समेत सभी फ्रेंचाईजी बेस्ड क्रिकेट लीगों से ब्रेक लेने का ऐलान किया है।

28 साल के इंग्लिश बल्लेबाज बिलिंग्स हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे गई इंग्लिश टीम का हिस्सा थे। इस सीरीज के दौरान बिलिंग्स टी20 टीम के उप कप्तान भी थे लेकिन खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए नहीं चुना गया।

शुक्रवार को इंग्लैंड टीम के ऐलान के बाद बिलिंग्स ने ट्विटर पर अपनी निराशा जाहिर की। उन्होंने लिखा, “दक्षिण अफ्रीका जा रहे लड़कों को शुमकामनाएं। टीम में काफी गहराई है, खासकर कि सीमित ओवर फॉर्मेट में। जाहिर है कि चयन ना होने से निराश हूं लेकिन लड़कों को शुमकामनाएं। भविष्य में टीम में वापसी के लिए कड़ी मेहनत करूंगा।”

All the best to the lads heading to South Africa. Huge amount of depth esp in the white ball game atm. Of course disappointed not to be involved but wish the boys all the best. Will be working hard to get back in the mix (in all formats) in the near future! (1/2)

— Sam Billings (@sambillings) December 13, 2019