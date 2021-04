कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तूफानी बल्लेबाज आंद्र रसल (Andre Russell) बुधवार को बैटिंग करने मैदान पर उतरे तो वह अपने उसी आंधी वाले अंदाज में दिखाई दिए, जिसके लिए वह जाने जाते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ (CSK) 221 रनों की चुनौती का सामना करने उतरी कोलकाता (KKR) की पारी शुरुआत में ही लड़खड़ा गई. नाइट राइडर्स की टीम पावरप्ले में ही अपने 5 विकेट मात्र 31 रनों पर गंवा चुकी थी. Also Read - Indian Premier League 2021, KKR vs CSK: बदल गया इतिहास, MS Dhoni ने आईपीएल में पहली बार किया ऐसा

लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ, उसके समां बांध दिया. कोलकाता पर हावी दिख रही चेन्नई की टीम देखते ही देखते बैकफुट पर आ गई. कारण थे आंद्रे रसल, जो विकेट पर आते बिना किसी दबाव के लंबे-लंबे गगन चुंबीक छक्के जड़ रहे थे. देखते ही देखते इस बल्लेबाज ने 22 गेंद की अपनी पारी में 54 रन ठोक दिए. इस दौरान उन्होंने 6 लाजवाब छक्के और 3 चौके जमाए. Also Read - Hasin Jahan ने आखिर क्‍यों मुंडवा दिया बेटी का सिर ? पहले बेहद क्‍यूट फोटोज में आती रही हैं नजर

लेकिन पारी के 12वें ओवर में सैम करन ने उन्हें अपनी चलाकी में फंसाकर बोल्ड कर दिया. दरअसल जैसे करन के इस ओवर में रसल स्ट्राइक पर आए तो कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने उनके के लिए तीन फील्डर्स ऑफ साइड में डीप पर लगा दिए. रसल को लग राह था कि करन वाइड यॉर्कर का प्रयास करेंगे.

लेकिन उन्होंने चलाकि दिखाते हुए गेंद को लेग स्टंप की लाइप पर रखा. रसल ने इसे वाइड बॉल लेने के इरादे से अपने पैर को बॉल की लाइन से हटाया. लेकिन यहीं यह गेंद उन्हें छकाते हुए लेग स्टंप पर रखी बेल को चूम गई और उनकी ये गिल्लयां बिखर गईं. रसल की यह पारी का यहीं अंत हो गया. इस तरह 112 के कुल स्कोर पर केकेआर को यह छठा झटका था.

Super Sam at it!

A beauty from Sam Curran bowls Andre Russell behind his legs.

The Dre Russ show comes to an end on 54.

Live – https://t.co/2I2sC5hrmk #KKRvCSK #VIVOIPL pic.twitter.com/TsQT8vi2Es

— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2021