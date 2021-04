इस सीजन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. टीम ने अपने पहले दोनों मुकाबले गंवा दिए हैं. बुधवार को वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ खेल रही थी और यहां वह जीती बाजी हार गई. इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कई फैन्स भी उसके प्रदर्शन से खफा हैं. इस बीच देश की दिग्गज टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) के पिता इमरान मिर्जा ने इस फ्रैंचाइजी को आईना दिखाया है. Also Read - Indian Premier League 2021, Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 8th Match: यहां देखें PBKS vs CSK मैच का Live Telecast

टीम की लगातार दूसरी हार से इमरान मिर्जा काफी नाखुश हैं और उन्होंने इस टीम की एक-दो बातों को लेकर टि्वटर पर अपनी शिकायत जाहिर की है. इमरान इस बात से काफी नाराज दिखे कि सनराइजर्स की टीम में हैदराबाद का एक भी खिलाड़ी उनके सेट-अप में शामिल नहीं हैं. इसके अलावा इस सीजन हैदराबाद को आईपीएल की मेजबानी के लिए कोई भी मैच नहीं मिला है. इससे भी वह काफी नाराज हैं.

उन्होंने टि्वटर पर लिखा, ‘किसी भी स्थानीय खिलाड़ी को एसआरएच में सिलेक्ट नहीं किया गया. उन्होंने तो यहां तक भी नहीं सोचा कि आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए हैदराबाद सुरक्षित स्थान है, जबकि कोविड से बुरी तरह से प्रभावित केंद्रों को मंजूरी दी गई. ऐसा लग रहा है कि सनराइजर्स सिर्फ कुछ ही मैच जीतकर अपना अभियान खत्म करेगा और घरेलू समर्थन भी सिकुड़ेगा. यह आत्मविश्लेषण का समय है.’

बता दें सनराइजर्स की टीम में इस समय हैदराबाद या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कोई भी खिलाड़ी नहीं है, जबकि घरेलू क्रिकेट में इस राज्य के लिए खेलने वाले मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का हिस्सा हैं, अंबाती रायुडू चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते हैं और हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) जैसे खिलाड़ी जो भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं उन पर इस लीग की किसी भी फ्रैंचाइजी ने अपना विश्वास नहीं दिखाया.