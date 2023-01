ऑस्ट्रेलियन ओपन: अपना आखिरी ग्रैंडस्लैम मैच हारकर भावुक हुईं सानिया मिर्जा, नहीं रोक पाईं आंसू

भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन (Australia Open 2022) के मिश्रित युगल में उपविजेता रहकर अपने ग्रैंड स्लैम करियर को अलविदा कहा. सानिया और उनके भारतीय जोड़ीदार रोहन बोपन्ना को मेलबर्न पार्क में मिश्रित युगल फाइनल में ब्राजील की जोड़ी लुईसा स्टेफनी और राफेल माटोस से हार का सामना करना पड़ा.

सानिया और बोपन्ना को स्टेफनी और माटोस ने लगातार सेटों में 7-6(2), 6-2 से हराया. ब्राजीली जोड़ी अपना पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही थी. सानिया ने अपना पहला मेजर खिताब 2009 में मेलबर्न पार्क में महेश भूपति के साथ जोड़ी बनाकर जीता था. उन्होंने अपने शानदार ग्रैंड स्लैम करियर का समापन मेलबर्न पार्क में ही किया.