Australian Open 2023: फाइनल में हारी सानिया मिर्जा-रोहन बोपन्ना की जोड़ी, खिताब से चूकी

भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा (Sania Mirza) और उनके हमवतन जोड़ीदार रोहन बोपन्ना (Rohan Bopanna) की जोड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है. उन्हें ब्राजीलियाई जोड़ी से सीधे सेटों में 6-7 (2), 2-6 से हार का सामना करना पड़ा.

सानिया मिर्जा ने इस टूर्नामेंट से पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि फरवरी में दुबई में होने वाला डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट के बाद वह टेनिस से संन्यास ले लेंगी. ऐसे में यह उनका आखिरी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट था. लेकिन वह यहां खिताब जीतते-जीतते रह गईं.

इस तरह से सानिया का अपने ग्रैंडस्लैम करियर का अंत खिताब के साथ करने का सपना पूरा नहीं हो पाया. उन्होंने अपने करियर में कुल छह ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं. सानिया और बोपन्ना की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी रोड लेवर एरेना में खेले गए फाइनल में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की ब्राजीलियाई जोड़ी से 6-7 (2) 2-6 से हार गई.