नई दिल्ली : भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक इस समय चर्चा में बनीं हुईं हैं. इन दोनों के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो की वजह से बहस छिड़ी हुई है. यह वीडियो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद वायरल हुई, जिसमें शोएब मलिका और सानिया के साथ पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी एक रेस्टोरेंट में हैं. इसमें हुक्का और जंक फूड दिखाई दे रहा है. वीना ने इस पर टिप्पणी की कि यह सानिया और उनके बच्चे के लिए हानिकारक है. इसलिए उन्हें दोनों की चिंता हो रही है.

दरअसल वीना और सानिया के बीच बहस छिड़ने की वजह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो है. इसमें सानिया-शोएब के साथ पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी जंक फूड खा रहे हैं. इसके ही इसमें एक व्यक्ति हुक्का पीता हुआ दिखाई दे रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वीडियो भारत और पाक के बीच खेले गए मैच से पहले का है. वीना का कहना है कि उन्हें सानिया और उनके बच्चे की चिंता हो रही है. वीना ने ट्वीट किया, सानिया, मैं बच्चे को लेकर बहुत ही चिंतित हूं. आप शीशा पैलेस में हैं, क्या ये खतरनाक नहीं है? और जहां तक मुझे पता है आर्ची जंक फू़ड के लिए जाना जाता है. यह एथीलिट और बच्चों के लिए ठीक नहीं है.

Sania, I am actually so worried for the kid. You guys took him to a sheesha place isn’t it Hazardious? Also as far as I know Archie’s is all about junk food which isn’t good for athletes/Boys. You must know well as you are mother and athlete yourself? https://t.co/RRhaDfggus

— VEENA MALIK (@iVeenaKhan) June 17, 2019