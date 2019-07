नई दिल्ली. वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार के बाद पहले महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास और अब विराट कोहली (Virat Kohli) को कप्तानी से हटाने का विवाद, टीम इंडिया के अंदरूनी विवाद को थमने नहीं दे रहा है. एक दिन पहले महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने विराट कोहली को कप्तान बनाए रखने को लेकर सवाल उठाया था. इसके दूसरे ही दिन पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने गावस्कर के नजरिए को खारिज कर दिया है. सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई की सेलेक्शन कमेटी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि विराट कोहली को विश्व कप तक ही कप्तान बनाए रखे जाने की बात कही गई थी. लिहाजा अब इस बारे में फिर से बात होनी चाहिए. गावस्कर की इस दलील से असहमति जताते हुए मांजरेकर ने कहा है कि विराट के नेतृत्व में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन नहीं किया है. इसलिए विराट को कप्तानी से हटाने को लेकर बात करना बेमानी है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और अपने बयानों के लिए मशहूर संजय मांजरेकर ने इस मसले पर ट्वीट कर सुनील गावस्कर से अपनी असहमति जताई है. उन्होंने कहा, ‘मैं विराट कोहली को कप्तान बनाए रखे जाने और चयनकर्ताओं के मसले पर गावस्कर सर से पूरे आदर के साथ असहमति व्यक्त करता हूं. नहीं, भारतीय टीम ने विश्व कप में कमतर प्रदर्शन नहीं किया है. टीम ने सात मैच जीते और दो हारे. इनमें से एक मैच तो बेहद करीबी रहा. और चयनकर्ताओं के लिए कद से ज्यादा ईमानदारी महत्व रखती है.’ संजय मांजरेकर और सुनील गावस्कर की इस ‘भिड़ंत’ को लेकर सोशल मीडिया पर भी कमेंट्स आ रहे हैं. कुछ इंटरनेट यूजर्स ने मांजरेकर का समर्थन किया तो कुछ ने उन्हें वर्ल्ड कप 2019 की याद दिलाई.

Respectfully disagree with Gavaskar Sir with his views on Indian selectors & Virat being retained as capt. No, Ind did not put in a ‘much below par WC performance’, they won 7 lost two. Last one very narrowly. And integrity a far more important quality as selector than stature.

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 29, 2019