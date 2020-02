भारतीय टीम (Team India) के पूर्व बल्‍लेबाज और मौजूदा समय में कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) को हैमिल्‍टन में खेली गई केएल राहुल (KL Rahul) की पारी को देखकर साउथ अफ्रीका के दिग्‍गज बल्‍लेबाज एबी डीविलियर्स (AB de Villiers) के 360 ड्रिग्री वाले खेल की याद आ गई.

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्‍टन वनडे में भारतीय टीम को जरूर हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन शतकवीर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के साथ-साथ 64 गेंद पर 88 रन ठोकने वाले केएल राहुल की बल्‍लेबाजी की हर कोई खूब तारीफ कर रहा है.

केएल राहुल ने अपनी पारी में छह छक्‍के और तीन चौके लगाए. राहुल ने मैच के दौरान रिवर्स शॉट खेलते हुए भी छक्‍का जड़ा. उनकी बल्‍लेबाजी में ऐसी विविधता दिखी जिसे देखते हुए ही एबी डीविलियर्स का नाम फैन्‍स ने मिस्‍टर-360 रखा था.

एबी डीविलियर्स के पिटारे में ऐसे-ऐसे शॉट हैं, जिसकी कभी किसी ने कल्‍पना भी नहीं की हो. वो शानदार गेंदबाजी के सामने भी अपनी बल्‍लेबाजी में विवधता के कारण छक्‍के-चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं. मंगलवार को केएल राहुल भी कुछ इसी तरह की बल्‍लेबाजी करते हुए नजर आए.

संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया, “केएल राहुल की क्‍लासिकल बल्‍लेबाजी को देखकर लगता है कि केवल उनमें ही 360 डिग्री बल्‍लेबाजी करने की क्षमता है.”

Only K L Rahul can make 360 degrees batting look orthodox and classical.

