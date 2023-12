Hindi Sports Hindi

Sanjay Singh Elected As President Of Wrestling Federation Of India Wfi

बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह बने भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष

भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव पूरे हो गए हैं. पूर्व चीफ बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने चुनाव जीत लिया है.

Sanjay Singh elected as President of Wrestling Federation of India: पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के करीब संजय सिंह (Sanjay Singh) रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (Wrestling Federation of India) के नए अध्यक्ष बने हैं. संजय सिंह को 40 वोट मिले जबकि उनके खिलाफ खड़ी हुई अनिता शेरॉन ने 7 वोट हासिल किए,

इस साल की शुरुआत में कई बार चुनावों की तारीख टाली गई. आखिरकार 21 दिसंबर, गुरुवार को फेडरेशन के चुनाव आयोजित किए गए. दिन की शुरुआत में इसके लिए चुनाव हुए और जल्द ही नतीजे भी घोषित कर दिए गए.

इन चुनावों के नतीजे के बाद कुश्ती की अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा भारतीय कुश्ती संघ पर लगा प्रतिबंध भी हटने का रास्ता साफ हो गया है. यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को दी हुई डेडलाइन में इलेक्शन नहीं करवा पाने के चलते अगस्त में सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद भारतीय पहलवान बीते कुछ महीने से न्यूट्रल ऐथलीट के तौर पर भाग ले रहे थे.

कुल 15 पदों के लिए चुनाव करवाए गए थे. इसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेकेटरी-जनरल और सीनियर वाइस प्रेजिडेंट के नाम शामिल थे. अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में संजय सिंह के सामने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वालीं अनिता शेरॉन भी थीं. वह उत्तर प्रदेश रेसलिंग फेडरेशन की वाइस-प्रेजिडेंट हैं.

VIDEO | Celebrations galore at Brij Bhushan Sharan Singh’s residence in Delhi after his loyalist Sanjay Singh gets elected as the new WFI President. pic.twitter.com/Wgt07PIijT — Press Trust of India (@PTI_News) December 21, 2023

अनिता हरियाणा में पैदा हुई हैं और वह रेसलिंग फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष पद बनने का दावा पेश कर रही थीं. उन्हें स्टार पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का समर्थन प्राप्त था. इन पहलवानों ने बृज भूषण सिंह पर यौन योषण और महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

दूसरी ओर संजय सिंह जो बृज भूषण सिंह के करीबी हैं, ने वादा किया है कि वह कुश्ती के सुनहरे दिन वापस लेकर आएंगे. भारत ने ओलिंपिक में कई मेडल कुश्ती में जीते हैं. साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया असल में संजय सिंह के चुनाव लड़ने के खिलाफ थे. उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने इस पर शिकायत भी दर्ज करवाई थी.

VIDEO | Sanjay Singh, a loyalist of Brij Bhushan Sharan Singh, receives a warm welcome from his supporters in Delhi after being elected as the new WFI president. pic.twitter.com/JBxxZr8gGN — Press Trust of India (@PTI_News) December 21, 2023