VIDEO: कुश्ती संघ के सस्पेंड होने पर संजय सिंह का आया रिएक्शन, जानें WFI के निलंबित अध्यक्ष ने क्या कहा

नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation of India) की नवनिर्वाचित संस्था को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उसके सभी कामकाज पर रोक लगा दी है. सरकार के इस फैसले के बाद संजय सिंह अब WFI के अध्यक्ष नहीं रह पाएंगे, जो हाल में कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए थे. डब्ल्यूएफआई का निलंबन होना पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि संजय सिंह को बृजभूषण का बेहद करीबी माना जाता है.

कुश्ती संघ के निलंबित होने पर संजय सिंह का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी तक फैसले की कॉपी नहीं या कोई लेटर नहीं मिला है. संजय ने कहा कि लेटर मिलने के बाद ही इस पर कोई बयान जारी करेंगे.

निलंबित अध्यक्ष ने कहा, ”मैं फ्लाइट में था. मुझे अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है. पहले मुझे पत्र देखने दीजिए, उसके बाद ही मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा. मैंने सुना है कि संघ के कामकाज पर भी रोक लगा दी गई है.”

#WATCH | Ranchi: On suspension of newly elected body of Wrestling Federation of India (WFI) by Union Sports Ministry, Sanjay Singh (who was elected as new WFI president) says, “I was in the flight. I’ve not received any letter yet. First, let me see the letter, only then I will… pic.twitter.com/KGxPti0mgy

