नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा ओपनर और विकेटकीपर संजू सैमसन (Sanju Samson) एक बार फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे पांचवें और अंतिम टी-20 मैच में फेल हो गएं. संजू सैमसन इस मैच में पांच गेंद खेल कर महज़ दो रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए. 2015 में डेब्यू करने वाले संजू ने टीम में वापसी कर कुछ कमाल नहीं दिखा सकें. पिछले तीन मैचों में वो डबल डिजिट के स्कोर तक भी नहीं पहुंच सके हैं. संजू के फॉर्म को देख कर यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट उनकी पारी से निराश हैं और उन्हें टीम से ड्राप भी किया जा सकता है.

25 वर्षीय इस खिलाड़ी के प्रदर्शन से नाराज़ क्रिकेट फैन्स ने उन्हें आखिरी मैच में फ्लॉप होता देख ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ फैन्स ने लगे हाथों ऋषभ पंत की वापसी की भी मांग कर डाली.

यहां देखिए ट्विटर रिएक्शन:

I think that’s the sad end of Sanju Samson’s opportunities for a while now, India’s next T20Is are against Sri Lanka in July and his place in the team will now be justified by his performance in the IPL.

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 2, 2020