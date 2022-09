एशिया कप और टी20 विश्व कप स्क्वाड के लिए अनदेखी करने के बाद बीसीसीआई (BCCI) ने न्यूजीलैंड ए टीम के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए विकेटीकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) को इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया है.Also Read - अरे भाई, बीसीसीआई ने दिखाया है कि बॉस कौन है! : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जस्टिस लोढ़ा का बयान

बीसीसीआई ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड ए टीम के भारत दौरे पर होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए सैमसन की अगुवाई में 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है.

सैमसन के अलावा इस स्क्वाड में पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw), रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad), राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi), कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav), नवदीप सैनी (Navdeep Saini), उमरान मलिक (Umran Malik) और राज बावा (Raj Bawa) जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी है.

NEWS – India “A” squad for one-day series against New Zealand “A” announced.

Sanju Samson to lead the team for the same.

More details here https://t.co/x2q04UrFlY

— BCCI (@BCCI) September 16, 2022