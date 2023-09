VIDEO: शूटर Sarabjot को Birthday विशकर चीन के एथलीटों ने जीता भारतीयों का दिल, वीडियो वायरल

चीन के हांगझोउ में इस समय एशियाई खेलों 2023 (Hangzhou 2022 Asian Games) का आयोजन किया जा रहा है. इन खेलों के सातवें दिन बुधवार को पहला को पहला मेडल शूटिंग में मिला. 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा ((10m Air Pistol Mixed Team) के फाइनल में चीनी जोड़ी से हारने के बाद भारत के सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ((Sarabjot Singh and Divya Thadigol) को रजत पदक से संतोष करना पड़ा. शूटर सरबजोत का आज जन्मदिन (shooter Sarabjot Singh Birthday) है. जन्मदिन पर मिले पदक से उनकी खुशी और ज्यादा दोगुनी हो गई.

Asian Games 2023: शूटिंग में भारत को मिला 19वां मेडल, सरबजोत-दिव्या की जोड़ी ने दिलाया सिल्वर

खास बात ये रही कि चीन की जिस जोड़ी ने फाइनल में सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस की जोड़ी को मात दी, मुकाबले के बाद वही जोड़ी सरबजोत को बर्थडे विश करने के लिए उनके पास पहुंचे. इस दौरान चीन के झांग बोवेन और जियांग रेंशिन की जोड़ी ने सरबजोत को बर्थडे विश किया. सरबजोत के बर्थडे सेलिब्रेशन में चीन की जोड़ी भी शामिल हुईं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने सच में भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है.

A very happy birthday to our shooter Sarabjot Singh. Celebrating with a Silver Medal win today in the 10M Mixed Team Pistol event! 👏🏽👏🏽

The Chinese Gold Medal winning pair joining in the birthday celebrations!

Heart to Heart, Future!#IndiaAtAG22 | #WeAreTeamIndia pic.twitter.com/70TAebn9qn

— Team India (@WeAreTeamIndia) September 30, 2023