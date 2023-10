सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी ने रचा इतिहास; Asian Games फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन डबल्स जोड़ी बने

Asian Games 2023, Satwik-Chirag through to finals: शुक्रवार को एशियाई खेल 2023 के पुरुष युगल सेमीफाइनल मैच में मलेशिया के एरोन चिया और सोह डब्ल्यूवाई को हराकर भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी (Satwiksairaj Rankireddy) और चिराग शेट्टी (Chirag Shetty) ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और एशियाई खेलों में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन युगल जोड़ी बन गईं.

Also read: Asian Games 13th Day Live: भारतीय हॉकी टीम ने जीता गोल्ड, बैडमिंटन में सात्विक- चिराग की जोड़ी फाइनल में

महज 45 मिनट तक चले मैच में भारतीय जोड़ी 21-17, 21-12 स्कोर के साथ फाइनल में पहुंच गई. स्वर्ण पदक मैच में उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया के किम वोन-हो और चोई सोलग्यू से होगा.

Satwik/Chirag create HISTORY

They became 1st EVER Indian Badminton Doubles pair to enter FINAL at Asian Games.

They CRUSH their nemesis & former World Champions Aaron Chia & Soh Wooi Yik 21-17, 21-12. #AGwithIAS #IndiaAtAsianGames pic.twitter.com/TbZ55VaBS4

— India_AllSports (@India_AllSports) October 6, 2023