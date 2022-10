Saurashtra vs Rest of India, Irani Cup: ईरानी ट्रॉफी के मुकाबले में भारतीय ऑलराउंडर सरफराज खान का जादू देखने को मिला. सरफराज ने मैच में 178 गेंदों का सामना करते हुए 138 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से 20 चौके और दो छक्‍के भी आए. सरफराज का शतक जितना अहम था उतना ही खास उसे लेकर भारतीय बल्‍लेबाज सूर्यकुमार यादव का सेलिब्रेशन. सूर्या ने अपने ही अंदाज में सरफराज के शतक की प्रशंसा की.Also Read - IND vs SA: गुवाहटी में दूसरा टी20 मैच, इन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें...

सूर्यकुमार यादव ने टीवी पर सौराष्‍ट्र और रेस्‍ट ऑफ इंडिया के बीच जारी मैच का प्रसारण देखा. इस दौरान जैसे ही रेस्‍ट ऑफ इंडिया के लिए खेल रहे सरफराज का शतक पूरा हुआ. उन्‍होंने लाइव टीवी के साथ अपनी सेल्‍फी ली. टीवी पर सरफराज की पिक्‍चर के साथ उनके शतक की समरी दिख रही थी. सूर्या ने अपने अंगूठे को ऊपर करते हुए उनकी बल्‍लेबाजी की प्रशंसा की. सेल्‍फी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सूर्यकुमार यादव ने लिखा, ‘मुझे तुम पर गर्व है.’ Also Read - ICC को उम्मीद T20 वर्ल्ड कप में धमाल मचाएंगे ये 5 खिलाड़ी, विराट कोहली- रोहित शर्मा का नाम नहीं

So so so Proud of you👏 pic.twitter.com/aHtT20LeQY — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) October 1, 2022

Also Read - Irani Cup 2022: सिर्फ 98 रनों पर ढेर हुई सौराष्ट्र की टीम, ROI के इन तीन गेंदबाजों ने मचाया कहर

ईरानी ट्रॉफी मैच में सौराष्‍ट्र की टीम पहले ही दिन बल्‍लेबाजी करते हुए 98 रन पर ऑलआउट हो गई. चेतेश्‍वर पुजारा महज एक रन का योगदान दे पाए. पहले ही दिन बल्‍लेबाजी के लिए आई रेस्‍ट ऑफ इंडिया की टीम के हनुमा विहारी और सरफराज खान ने शानदार बल्‍लेबाजी की.

विहारी के बल्‍ले से 11 चौके और एक छक्‍के की मदद से 82 रन आए. उन्‍होंने सरफराज के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 220 रनों की साझेदारी बनाई. सौरभ कुमार ने भी 55 रनों का अहम योगदान दिया. रेस्ट ऑफ इंडिया ने अपनी पहली पारी में 374 रन बनाए. उन्‍हें पारी के आधार पर 276 रन की बढ़त मिली. दूसरे दिन खबर लिखे जाने तक सौराष्‍ट ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर 34 रन बना लिए हैं.