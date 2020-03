कोविड-19 महामारी ने इस समय पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है. इससे विश्व में अब तक लगभग 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि दो लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं. भारत में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 200 से अधिक है जबकि इससे 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है. कोरोनावायरस की वजह से इस समय विश्व में सभी खेल स्पर्धाएं या तो स्थगित कर दी गई हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है.

इस समय सभी खिलाड़ी भी घर में कैद होने को मजबूर हैं. सभी अभ्यास शिविर भी स्थगित कर दिए गए हैं. स्कॉटलैंड के पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर माजिद हक को कोरोना वायरस का पॉजीटिव पाया गया है लेकिन वह इससे उबर रहे हैं.

स्कॉटलैंड के लिए 2006 से 2015 तक 54 वनडे और 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले ऑफ स्पिनर हक ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. 37 साल के इस खिलाड़ी का ग्लास्गो में रॉयल एलेक्सांद्रा अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘कोरोना वायरस का पॉजीटिव पाए जाने के बाद आज संभवत: घर लौट सकता हूं. अस्पताल में स्टाफ और ठीक होने का संदेश भेजने वालों का शुक्रिया. जल्द ही स्वस्थ होकर लौटूंगा.’

Looking forward to potentially getting back home today after testing positive with Coronavirus. Staff at the RAH in Paisley have been good to me & thank you to everyone who has sent me messages of support. Insha Allah the Panther will be back to full health soon. #covid19UK pic.twitter.com/19QfWjzaOq

— Majid Haq (@MajidHaq) March 20, 2020