Last updated on - March 8, 2026 6:33 PM IST
By Rishabh Kumar
अहमदाबाद में फैंस का नीला समंदर
आज ICC Men's T20 World Cup का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है. इस ऐतिहासिक मैच को देखने के लिए देशभर से हजारों फैंस अहमदाबाद पहुंचे हैं.
मैच शुरू होने से कई घंटे पहले ही स्टेडियम के बाहर फैंस की लंबी कतारें लग गईं. लोग तिरंगा लहराते और टीम इंडिया के नारे लगाते हुए अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आए.
इतने बड़े मुकाबले को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पुलिस और सुरक्षा बल स्टेडियम के आसपास तैनात हैं ताकि लाखों दर्शकों की भीड़ को सुरक्षित तरीके से संभाला जा सके.
जैसे-जैसे अहमदाबाद में मैच का समय करीब आ रहा है, फैंस का जोश भी बढ़ता जा रहा है. हर कोई अपनी टीम की जीत की उम्मीद के साथ स्टेडियम में पहुंच रहा है.
भारत और न्यूजीलैंड के इस फाइनल मुकाबले को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है. क्रिकेट प्रेमी टीवी और मोबाइल पर लाइव मैच देखने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं. (All Image: ANI)
