सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इतने बड़े मुकाबले को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पुलिस और सुरक्षा बल स्टेडियम के आसपास तैनात हैं ताकि लाखों दर्शकों की भीड़ को सुरक्षित तरीके से संभाला जा सके.