पाकिस्‍तान की टीम के गेंदबाजी ऑलराउंडर शादाब खान (Shadab Khan Birthday) का आज जन्‍‍मदिन है. वो आज 24 साल के हो गए हैं. जन्‍मदिन के मौके पर उन्‍हें फैन्‍स और साथी क्रिकेटर्स से बधाइयों का तांता लगा हुआ है. ऐसे में इस खास दिन पर शादाब के लिए रंग में भंग एक फैन के कमेंट ने डाल दिया. इस फैन के कमेंट पर वो इस कदर भड़क गए कि उन्‍होंने कह डाला कि आप कहो तो आधी रात को उलटा लटक कर ट्रेनिंग शुरू कर दूं.Also Read - VIDEO: हम बुरी तरह हारते हैं तो ये लोग मुझे भेज देते हैं, शॉट टेट ने PCB का उड़ाया मजाक

दरअसल, टी20 वर्ल्‍ड कप दहलीज पर है. वर्ल्‍ड कप से पहले पाकिस्‍तानी टीम ने इंग्‍लैंड के खिलाफ घरेलू क्रिकेट सीरीज के आखिरी दो मैचों में खराब प्रदर्शन किया. बाबर आजम की टीम इंग्‍लैंड काे कोई टक्‍कर नहीं दे पाई. यही वजह है कि पाकिस्‍तानी फैन्‍स का गुस्‍सा सातवें आसमान पर है. Also Read - VIDEO : लाहौर टी20 में जीत के बाद शादाब खान ने मोइन अली के बारे में किया मजेदार कमेंट

इंग्‍लैंड से 3-4 से हारने के बाद इस वक्‍त पाकिस्‍तान की टीम न्‍यूजीलैंड दौरे पर है जहां उन्‍हें टी20 ट्राई सीरीज खेलनी है. बांग्‍लादेश इस सीरीज की तीसरी टीम है. जन्‍मदिन के मौके पर पाकिस्‍तान की टीम के साथी बल्‍लेबाज इफ्ति‍खार खान ने उन्‍हें बधाई दी. उन्‍होंने लिखा, “सालगिरा मुबारक हो शादाब भाईजान” Also Read - Pakistan T20 World Cup Squad: टी20 वर्ल्‍ड कप के लिए पाक टीम का ऐलान, शाहीन अफरीदी की वापसी, फखर जमां बाहर

Ye shaddy shoody k chakr choro and please focus on world cup .

