Happy Birthday Shah Rukh Khan: बॉलीवुड अभिनेता और आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) के सह मालिक शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Birthday) आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं. शाहरुख के जन्मदिन से एक दिन पहले रविवार को उनकी टीम केकेआर (KKR) ने राजस्थान रॉयल्स को 60 रन से हराकर आईपीएल 2020 के प्लेऑफ (IPL 2020 play-offs) की दौड़ में खुद को बनाए रखा.

'किंग खान' के बर्थडे पर केकेआर कैंप से खिलाड़ियों की ओर से सोशल मीडिया पर बधाई संदशों की बाढ़ सी आ गई जिसमें टीम के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan), आंद्रे रसेल, पैट कमिंस (Pat Cummins) और दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) शामिल थे जिसमें पहली बार अपनी टीम के सह मालिक से मिले दिनों को याद किया.

कार्तिक ने कहा, 'मुझे याद है कि मैं एक बार बाली जा रहा था. वहां दो चीजें एक टूक टूक ड्राइवर ने मुझे बताई. उसने कहा कि तो आप भारत से हो, शाहरुख खान, प्रीटि जिंटा, वीर-जारा.

आंद्र रसेल (Andre Russell) ने कहा, ‘यह विशेष पल था. शाहरुख काफी विनम्र और शांत हैं. वह मेरे पास खड़े थे और मुझे गले लगाया.मैं शर्मा रहा था. ‘ टीम के कप्तान इयोन मोर्गन ने कहा, ‘हर कोई उन्हें भारत का टॉम क्रूज कहता है. हकीकत में वह टॉम क्रूज से ज्यादा रोचक हैं. ‘

कुलदीप यादव ने कहा, ‘हजार साल जियो. ‘ पेसर लॉकी फर्ग्यूसन ने कहा, ‘आपका दिन अच्छा रहे. ‘ पैट कमिंस ने कहा, ‘आप अभी भी ऐसे लगते हो जैसे 21 साल के हो. इसलिए इस जन्मदिन का लुत्फ लीजिए और आने वाले जन्मदिनों का भी. ‘

