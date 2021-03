Also Read - ICC के इस नियम से खुश नहीं हैं Shahid Afridi, ट्वीट कर की शिकायत

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) अक्सर अपनी उम्र के चलते भी सुर्खियों में रहते हैं. आफरीदी की उम्र सभी के लिए एक अबूझ पहेली है. खुद आफरीदी ही कई बार अपनी अलग-अलग उम्र बता चुके हैं. वैसे इस पाकिस्तान ऑलराउंडर खिलाड़ी (Happy Birthday Shahid Afridi) का आज जन्मदिन है. आफरीदी ने अपने बर्थडे पर किए एक ट्वीट में आज बताया कि वह 44 साल के हो गए हैं. लेकिन आईसीसी के रिकॉर्ड्स में उनकी उम्र कुछ और है और उनकी ऑटोबायोग्राफी में कुछ और. फैन्स ने उन्हें इसी बात को लेकर सोशल मीडिया (Shahid Afridi Trolled on Twitter) पर घेरा है.

आईसीसी के डेटाबेस के मुताबिक आफरीदी का जन्म 1 मार्च 1980 को हुआ था. इसका मतबल है कि जब उन्होंने वनडे क्रिकेट का सबसे तेज 37 बॉल में रिकॉर्ड शतक ठोका था, तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी. लेकिन अपनी आत्मकथा 'गेम चेंजर' में आफरीदी ने अपने जन्म का साल 1975 बताया है. इसके मुताबिक आफरीदी का आज 46वां बर्थडे होना चाहिए.

𝙏𝙝𝙚𝙣: A 37-ball century in his first ODI innings

𝙉𝙤𝙬: Most sixes in ODI history Happy birthday, @SAfridiOfficial! 🥳 pic.twitter.com/jHBdl5VJ9E — ICC (@ICC) March 1, 2021

अपने सबसे तेज शतक को लेकर आफरीदी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, ‘मैं तब 19 साल का था, 16 का नहीं जैसा की वे दावा करते हैं. मेरा जन्म 1975 में हुआ था. तो अथॉरिटी जो मेरी उम्र बताती है. वह गलत है.’ आफरीदी की यह किताब साल 2019 में प्रकाशित हुई थी. अपनी सही उम्र को लेकर आफरीदी ने अपनी आत्मकथा में अगर ‘दूसरा’ फेंका था, तो आज टि्वटर पर उन्होंने ‘तीसरा’ फेंका है.

Thank you very much for all the lovely birthday wishes – 44 today! My family and my fans are my biggest assets. Really enjoying my stint with Multan and hope to produce match winning performances for all MS fans. — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 28, 2021

उनके फैन्स आज उन्हें उनके बर्थडे की बधाई दे रहे थे. आफरीदी ने इस पर फैन्स का आभार जताते हुए कहा, ‘मुझे जन्मदिन की बधाई देने वाले सभी फैन्स का शुक्रिया- आज 44 का हुआ! मेरा परिवार और मेरे फैन्स मेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं. मुलतान (सुलतान) के साथ अपनी सफर को सचमुज एंजॉय कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं सभी MS (मुलतान सुलतान) फैन्स के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस पेश कर सकूं.’

आफरीदी फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद दुनिया भर में खेली जा रहीं लीग क्रिकेट में खेल रहे हैं. इन दिनों वह अपने देश की टी20 लीग पीएसएल में मुलतान सुलतान के लिए खेल रहे हैं. आज टि्वटर पर उन्होंने अपनी उम्र का नया नंबर जारी किया तो इसके बाद आफरीदी को फैन्स ने एक बार फिर उम्र के इस गड़बड़झाले में घेर लिया.

इस फैन ने लिखा अब हमें आखिरकार पता ही चल गया 44! जन्मदिन मुबारक हो शाहिद आफरीदी

44! Now we finally know! Happy birthday Shahid Afridi! 🎉 pic.twitter.com/AqkhHqUTlX https://t.co/G1dEVy6X96 — Rob Moody (@robelinda2) March 1, 2021

इस फैन ने लिखा, ’16 वर्षीय आफरीदी ने सबसे तेज शतक बनाया था…. आज वह 44 के हो गए, अपनी किताब के मुताबिक 46 के और वीकीपीडिया कहता है 41, जन्मदिन मुबारक लाला.’

The Man ! The Myth ! The Legend ! …. a 16yr old Afridi scoring the fastest centuryyyyy……… today turns 44, according to his book he is 46 and Wikipedia says 41 , happy birthday lala — Giri Babu Madhavan (@Girisgb) March 1, 2021

इस फैन ने लिखा- आखिरकार हम उस क्षम के गवाह बन गए! शाहिद आफरीदी की उम्र. हालांकि अभी भी किसी पुख्ता स्रोत से नहीं. लेकिन हम इसे मानेंगे.

Finally we get to witness the moment. The age of Shahid Afridi. Though still not from a valid source. But will take it. https://t.co/Pg9Bug3gnt — Abhisek Panda (@abhishaaakeee) March 1, 2021

इस फैन ने लिखा, अभी भी मान रहा हूं कि जब 1996 में उन्होंने अपना डेब्यू किया था, तब वह 16 के थे, अगले सिर्फ 25 सालों में उन्होंने 28 साल बढ़े होने का असंभव काम किया है.