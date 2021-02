पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) आईसीसी के उस नियम से खुश नहीं, जिसके तहत इन दिनों मैदान पर खड़े अंपायर गेंदबाजों की टोपी नहीं पकड़ सकते हैं. आईसीसी ने पिछले साल कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण के बाद इसकी रोकथाम के लिए अस्थायी तौर पर कुछ नए नियम लागू किए थे. इसमें से एक पाकिस्तान के इस पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी को पसंद नहीं आया है. Also Read - वाहब रियाज से कार रेस के चक्‍कर में खड़े ट्रक से टकराई Shoaib Malik की कार !

आफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के उस नियम से नाखुश हैं, जो कोरोना महामारी के कारण अंपायरों को मैच के दौरान खिलाड़ियों की टोपी लेने से रोकता है. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुका यह खिलाड़ी इन दिनों अपने देश की टी20 लीग पीएसएल में खेल रहा है. पीएसएल में आफरीदी मुल्तान सुल्तान्स की के लिए खेल रहे हैं.

मंगलवार को वह तब नाखुश दिखे जब पेशावर जाल्मी के खिलाफ मैच के दौरान वह बॉलिंग करने आए तो बॉलिंग ऐंड पर खड़े अंपायर ने उनकी टोपी लेने से इनकार कर दिया.

Dear @ICC wondering why the umpires are not allowed to hold bowlers cap even though they are in the same bubble as the players/management and even shake hands at the end of the game? 🤷‍♂️

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) February 24, 2021