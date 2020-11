पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) क्रिकेट मैदान पर अक्सर कुछ नया कर फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींचने में माहिर हैं. इन दिनों आफरीदी अपने देश की टी20 क्रिकेट लीग पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2020) में खेल रहे हैं. यहां आफरीदी जब बैटिंग के लिए क्रीज पर उतरे तो उन्होंने एक नए डिजाइन का हेलमेट पहना हुआ था. Also Read - PSL 2020: पति शोएब मलिक को चीयर करने स्टेडियम पहुंचीं पत्नी सानिया मिर्जा, तस्वीरें देखें

नई लुक वाले इस हेल्मेट को शाहिद आफरीदी ने चर्चाएं तो खूब बटोरीं लेकिन सुरक्षा मानकों के लिहाज से यह हेलमेट ठीक नहीं लग रहा. आफरीदी मुल्तान सुल्तान टीम का हिस्सा हैं. आफरीदी के इस नए हेलमेट में ग्रिल में बदलाव था. हेलमेट में अकसर 3 ग्रिल होती हैं लेकिन आफरीदी के इस हेलमेट में दो ही ग्रिल थीं. तीसरी ग्रिल को रीडिजाइन कर हटाया हुआ था और उसके कुछ हिस्सों को चेहरे के दाएं-बाएं छोड़ा गया है, जबकि बीच से इस ग्रिल को पूरी तरह हटा दिया गया है.

बल्लेबाज की सुरक्षा के लिहाज से यह हेलमेट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं दिखता क्योंकि तीसरी ग्रिल हटने से इसमें नाम से लेकर माथे के निचले हिस्से में गैप ज्यादा बन गया है, जिससे गेंद निकलकर सीधे बल्लेबाज को हिट कर सकती है, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगने का जोखिम बढ़ सकता है.

आफरीदी जब इस हेलमेट को पहनकर क्रीज पर उतरे तो उस वक्त कॉमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बाजिद खान साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोन्टी रोड्स के साथ कॉमेंट्री बॉक्स में थे. बाजिद ने आफरीदी का यह हेलमेट देखकर कहा, ‘उन्होंने जो हेलमेट पहना है, मैंने इससे पहले कभी ऐसी ग्रिल वाला हेलमेट नहीं देखा.’ इस पर जोन्टी रोड्स ने कहा कि उन्होंने हाल ही इस हेलमेट को देखा है और इसे लगाने बल्लेबाज को यह फायदा होता है कि वह बॉलर को ठीक ढंग से देख सकता है कि वह कैसे अपने हाथ को बॉलिंग के लिए घुमा रहे हैं या बॉल में बदलाव के लिए क्या चालाकी कर रहे हैं.

हालांकि इस नए हेलमेट को पहनकर उतरे आफरीदी बैटिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. वह मुल्तान के लिए नंबर 7 पर बैटिंग पर उतरे थे और 12 बॉल की अपनी पारी में 1 सिक्स की मदद से 12 ही रन बनाए. शनिवार को खेला गया यह मैच टाई हो गया, जिसे बाद में कराची किंग्स ने सुपर ओवर जीतकर यह मैच अपने नाम किया.